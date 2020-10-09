В Рязани могут отменить два троллейбусный маршрута

В Рязани могут отменить два троллейбусных маршрута. Такой вопрос был рассмотрен на заседании общественного совета при управлении транспорта рязанской мэрии.

Речь идёт о маршрутах №2 и 6. Такой вопрос возник после изучения схемы движения троллейбусов, протяжённости имеющихся маргрутов, их окупаемости и наличия дублёров, уточнили в пресс-службе администрации.

Кроме того, на заседании общественного совета рассмотрели возможность внесения изменений в движение маршрута №77 и троллейбусного маршрута №5.