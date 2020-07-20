В Рязани 525 детей заразились коронавирусом

Региональная опергруппа обновила данные о распространении коронавируса в Рязанской области. С подтверждённым диагнозом COVID-19 в регионе зарегистрировано 5992 человека.

Самое большое число заразившихся новой коронавирусной инфекцией, а именно 2386 человек, в возрастной группе от 46 до 64 лет. Количество инфицированных детей составляет 525 человек.

Напомним, 20 июля в Рязанской области выявлено 36 новых случаев заболевания. 35 человек ожидают подтверждения диагноза.