В канун окончания Второй мировой жители Рязанской области увидели «Великое кино великой страны»

2 сентября, накануне памятной даты окончания Второй мировой войны, жители Рязанской области увидели культовую драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальную ленту «Простые главные слова» Сергея Майорова. Каждый фильм в противовес героическим батальным картинам рассказывает о трагической цене, которую заплатил советский народ за Победу в 1945 году, ставшей решающим вкладом в окончание Второй мировой войны.

Кинопоказ проводился в рамках мероприятий Года памяти и славы 2020 года. Акция предполагала показ фильма, снятого участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны.





Акция «Великое кино Великой Победы», Скопинский район

В этом году по всей стране показали художественный фильм Бондарчука «Судьба человека» по одноимённому рассказу Шолохова, который стал классикой советского и мирового кинематографа. В программе также – трогательная документальная лента о связи поколений Майорова «Простые главные слова».

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2 и 3 сентября кинопоказ пройдет одновременно во всех регионах России на различных киноплощадках – сетевых кинотеатрах, клубах, библиотеках, автокинотеатрах, экранах в городских парках. Всего в Рязанской области и в городе Рязани состоятся 42 кинопоказа, в том числе 8 кинопоказов организованы с участием региональных сетей и кинотеатров.

Акция «Великое кино Великой Победы», город Сасово