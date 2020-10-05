В ДТП в Сасове пострадал ребёнок

Вечером в воскресенье, 4 октября, в Сасове произошло ДТП. В аварии пострадал ребёнок, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

ДТП произошло в 21.00 около дома №21 по Промышленному проезду. «Мицубиси» под управлением 37-летнего местного жителя столкнулась с автомобилем ВАЗ-21154.

В результате водитель ВАЗ и его 4-летний пассажир получили травмы. Также пострадал пассажир «Мицубиси». Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что водитель иномарки находится в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия проводится проверка.