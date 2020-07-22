В центре Рязани начинается ремонт теплотрассы

В Рязани начинается ремонт теплотрассы на Первомайском проспекте. Работы продлятся до конца лета, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Капремонт теплотрассы будет проводиться на муниципальные и региональные средства. В общей сложности рабочие отремонтируют более 582 м теплосетей. Речь идёт об участке между домами №35 и №41.

В мэрии утверждают: ремонт необходим для снижения риска аварийных ситуаций. Данные теплосети обслуживают 39 жилых домов и 27 социально-значимых зданий. Среди них – здания больницы, школы и детского сада. Ремонт планируют завершить к 29 августа.