Рязанские предприятия АПК смогут найти работников через специальную базу

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Для обеспечения предприятий АПК квалифицированными кадрами Минсельхозпродом Рязанской области сформирована база выпускников агротехнологического университета и техникумов, заинтересованных в трудоустройстве в АПК региона. Информация о готовых к трудоустройству молодых специалистах направлена в администрации муниципальных районов.

По результатам анкетирования, проведенного среди выпускников РГАТУ, готовы работать в агропромышленном комплексе Рязанской области 127 выпускников аграрных специальностей. Около 186 выпускников не исключают трудоустройство в аграрном секторе.

Среди выпускников среднего профессионального образования Рязанского государственного агротехнологического университета таких 66 выпускников и 72 выпускника соответственно.

Также база данных содержит сведения о выпускниках средних профессиональных учебных заведений аграрного профиля Ряжский технологический техникум, Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова, Сапожковский техникум имени Героя Социалистического Труда Д.М. Гармаш, Сараевский многофункциональный колледж, Скопинский электротехнический колледж, Спасский политехнический техникум, Шацкий агротехнологический техникум.

Большинство студентов указали в анкетах помимо своих контактных данных также пожелания к работе и возможность переезда в другой район.

Руководители предприятий и кадровых служб, заинтересованные в привлечении молодых специалистов, за более подробной информацией могут обращаться в районные отделы (управления) сельского хозяйства или в отдел по работе с кадрами министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, тел.: 8 (4912) 21-05-32, 21-02-46.