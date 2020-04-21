Рязанские полицейские записали песню о коронавирусе

В рамках творческого марафона #ОСТАВАЙТЕСЬДОМА рязанские полицейские показали, как они борются с распространением коронавируса и нарушителями самоизоляции.
Правоохранители переделали слова песни «Лесник» группы «Король и шут» и сняли на неё клип. Они подробно показали методы борьбы с теми, кто нарушает установленные ограничения. Кроме того, правоохранители напомнили о защитных мерах, которые стоит соблюдать рязанцам, чтобы не заразиться COVID-19.
Готовый творческий продукт — антивирусная вакцина от плохого настроения! Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких, — написали под видео сотрудники УМВД России по Рязанской области.
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