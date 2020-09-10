Рязанцев предупредили об усилении ветра

В ближайшие 2-3 часа в Рязани и области усилится ветер. Метеопредупреждение на своём сайте опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.

Порывы ветра будут составлять 13-18 м/с. В отдельных районах города они могут достигать 20 м/с. Синоптики сообщают, что такая погода сохранится до конца суток 10 сентября и утром на следующий день.

Жителей города просят быть внимательными и осторожными на улицах. Из-за порывов ветра возможно падение шатких конструкций, деревьев, проводов. Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах.