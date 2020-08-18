Рязанцам напомнили о соблюдении масочного режима

Несмотря на то, Рязанская область находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, в регионе продолжает действовать масочный режим. О его соблюдении на странице губернатора Николая Любимова ВКонтакте напомнило региональное Управление Роспотребнадзора.

В общественных местах рязанцам необходимо находиться в масках. Из-за того, что заражение новой коронавирусной инфекцией происходит капельным путём, существует высокий риск инфицирования во время разговора, кашля или чихания. В свою очередь маска задерживает капли слюны или слизи.

По словам представителей Роспотребнадзора, ношение маски в период пандемии позволяет защититься от COVID-19.