Работы по реконструкции теплотрассы на Зубковой продлятся больше месяца

В администрации Рязани рассказали о сроках ремонта теплотрассы на улице Зубковой.

Реконструкция теплосети будет проводить на участке от кргового движения до дома №28. Ремонт начнётся 2 октября и завершится 28 ноября. Несмотря на ремонтные работы, рязанцы, проживающие в этом районе, будут обеспечены теплом. Однако возможны кратковременные отключения отопления. О них жителей будут оповещать заранее.

В общей сложности рабочим предстоит реконструировать 252 метра теплотрассы. Новые коммуникации обеспечат бесперебойную подачу тепла в зимний период, уточнили в пресс-службе мэрии