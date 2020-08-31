Новости Рязани сегодня: 31 августа

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области.
Врачи предупредили рязанцев о подъёме заболеваемости вирусным конъюнктивитом. Её пик ежегодно приходится на август.
Стало известно, когда начнётся реконструкция моста на улице Ленина в Рязани.
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В Рязанской области выявлено ещё 26 случаев заражения коронавирусом.
В жилом доме в Солотче произошёл пожар.
Житель Рязани выиграл в лотерею более 3,7 миллиона рублей.
В Рязанской области 1 сентября не будут продавать алкоголь.
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение на 1 сентября.