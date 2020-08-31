Новости Рязани сегодня: 31 августа

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области.

Врачи предупредили рязанцев о подъёме заболеваемости вирусным конъюнктивитом. Её пик ежегодно приходится на август.

Вирусный конъюнктивит – очень заразное заболевание. Оно может протекать до 4 недель, доставляя человеку неприятные ощущения. Конъюнктивит распространяется воздушно-капельным и контактным путём.

Стало известно, когда начнётся реконструкция моста на улице Ленина в Рязани.

Информации о том, будет ли перекрываться движение транспорта на данный момент нет.

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В Рязанской области выявлено ещё 26 случаев заражения коронавирусом.

На проверке в региональном Минздраве на сегодня находится ещё 29 положительных тестов на коронавирус.

В жилом доме в Солотче произошёл пожар.

Выгорела одна из комнат, также пострадала кухня. Хозяин квартиры повёз сына в больницу – мальчик надышался дымом и ударился головой.

Житель Рязани выиграл в лотерею более 3,7 миллиона рублей.

Лотерейный билет «Зодиак» рязанец купил в приложении. На это он потратил всего 25 рублей.

В Рязанской области 1 сентября не будут продавать алкоголь.

Ограничения не распространяются на розничную продажу, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания.

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение на 1 сентября.

По прогнозам синоптиков, днём во вторник, 1 сентбря, в Рязани и области местами сохранится жара. Столбики термометров поднимутся до +30…+32°С.