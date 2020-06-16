Новости Рязани сегодня: 16 июня

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Что произошло в Рязани сегодня, 16 июня? Представляем вам обзор самых интересных, на наш взгляд, событий и новостей.

В Рязанской области зарегистрировано ещё 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Рязани готовят к открытию кафе и рестораны.

Лесопарк Рязани готовят к открытию.

Депутаты Рязанской облдумы поздравили выпускников с вручением аттестатов.

В Рязани наградят медработников, работающих с больными коронавирусом.

Рязанские водоёмы начали обрабатывать от личинок комаров.

На дороги Рязани наносят износостойкую разметку.