Новости Рязани сегодня: 16 июня

Что произошло в Рязани сегодня, 16 июня? Представляем вам обзор самых интересных, на наш взгляд, событий и новостей.
В Рязанской области зарегистрировано ещё 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Рязани готовят к открытию кафе и рестораны.
Лесопарк Рязани готовят к открытию.
Депутаты Рязанской облдумы поздравили выпускников с вручением аттестатов.
В Рязани наградят медработников, работающих с больными коронавирусом.
Рязанские водоёмы начали обрабатывать от личинок комаров.
На дороги Рязани наносят износостойкую разметку.
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