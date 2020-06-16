Депутаты Рязанской облдумы поздравили выпускников с вручением аттестатов

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В понедельник, 15 июня, депутаты Рязанской областной Думы поздравили выпускников с вручением аттестатов. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

На торжественной линейке с приветствием к выпускникам школы №19 (25) обратился депутат Игорь Мурог.

– Друзья, сегодня вы стоите на пороге взрослой жизни и новых свершений. Для вас открыты все двери! Не забывайте, что от вас и от вашей активной позиции зависит будущее нашей страны и родного Рязанского края, – отметил он и вручил благодарственные письма ученикам, показавшим отличные знания.

В школе №60 выпускников поздравил депутат Александр Ачалов.

В этом году для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, соблюдения социального дистанцирования выдача аттестатов организована по графику. В Рязани документы государственного образца получат 4756 выпускников 9-х и 2433 выпускника 11-х классов.