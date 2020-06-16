В Рязани наградят медработников, работающих с больными коронавирусом

-

В Рязани наградят медицинских работников, работающих с больными коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской городской Думы.

Во вторник, 16 июня, в гордуме состоялось заседание комиссии по поощрению Благодарственным письмом главы муниципального образования, председателя гордумы. Соискателями наград стали 20 рязанцев, внесших вклад в развитие сферы здравоохранения города. Среди них медицинские сестры, врачи, фельдшеры скорой медицинской помощи, работающие с больными коронавирусной инфекцией COVID-19. Это сотрудники Ковид-центра Областной клинической больницы, ОКБ имени Н.А. Семашко, Городской клинической больницы №11, Больницы скорой медицинской помощи, поликлиники №6, станции скорой медицинской помощи. Также награды получат рязанские учителя профильных предметов за добросовестный труд во время обучения детей с использованием дистанционных технологий.

Все кандидатуры будут представлены на утверждение главе муниципального образования Юлии Рокотянской.