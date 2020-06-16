Рязанский Лесопарк готовят к открытию

В Рязани готовят к открытию для посетителей Лесопарк. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Сейчас работники косят на территории траву, ухаживают за цветами. На центральной аллее Лесопарка высажены бархотки, петуньи, ирисы, колеусы и другие цветы. Также работники ухаживают за деревьями.
В центре «Под мостом» помыли корты, покрасили ограждения. Готовится к работе и пункт проката.
Напомним, из-за коронавируса в Рязани были закрыты для посетителей парки, скверы, в том числе и Лесопарк. При стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 их снова начали открывать.
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