Рязанские водоёмы начали обрабатывать от личинок комаров

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С понедельника, 15 июня, в Рязани началась обработка городских водоёмов от личинок комаров. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что первым водоёмом, где начали дезинсекцию, стал пруд «Серая шейка» в Дашково-Песочне. С помощью моторного распылителя специальное экологически чистое средство равномерно распределяют по всей поверхности пруда. Препарат безопасен для людей, животных и птиц.

Всего в этом сезоне планируется обработать 26 водоёмов в Рязани. Их полный список можно найти здесь.