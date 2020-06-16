В Рязани готовят к открытию кафе и рестораны

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На втором этапе снятия ограничений из-за коронавируса в Рязани могут открыться кафе и рестораны. Правда, работать смогут летние веранды с соблюдением санитарных ограничений.

Напомним, губернатор Рязанской области Николай Любимов ранее сообщил, что второй этап снятия ограничений в регионе ориентировочно начнётся 18 июня. Правда, если позволит ситуация с распространением COVID-19.

ГТРК «Ока» рассказала, как готовятся к открытию кафе на улице Почтовой в Рязани. В сюжет отмечается, что многие заведения уже подготовили столики, но их будет меньше, чем обычно. Кафе должны соблюдать социальную дистанцию между посетителями.

Старший менеджер одного из кафе Валерия Карпухина рассказала. что у сотрудников регулярно проверяют температуру, по ночам проводится кварцевание. Работники носят перчатки и маски.

Также журналисты выяснили, что в режиме доставки еду заведения общепита зарабатывают только 10-20% от обычной прибыли. Снизилась и цена среднего чека. В то же время расходы на выполнение санитарных требований выросли. Например, приходится закупать дезинфицирующие средства, перчатки и маски.