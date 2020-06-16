Появились новые данные о заражённых коронавирусом рязанцах

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В Рязанской области зарегистрировано ещё 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 16 июня, сообщила оперативная группа регионального правительства.

Ещё 49 человек считаются условно заражёнными. Их положительные тесты на COVID-19 направлены на подтверждение в Роспотребнадзор.

На данный момент в Рязани и области коронавирус подтвердился у 4 тыс 557 человек. Вместе с условно заражёнными на контроле у врачей находятся с начала пандемии уже 4606 человек.