Необычные выставки дополненной реальности прошли в Рязанской области

2-3 сентября для жителей Рязанской области прошли выставки дополненной реальности, на которых были показаны образцы военной техники и вооружений времен Второй мировой. Посетители бесплатно установили мобильное приложение и рассмотрели трехмерные объекты военной техники в натуральную величину снаружи и внутри, прочитали описание и получили необходимую информацию.





Фото Вячеслава Астафьева

Так, для старшеклассников МБОУ школа № 8 имени Героя Российской Федерации Р. В. Соколова города Рязани представитель ГБУ РО «Патриотцентр» Артем Золотов «провел экскурсию» по виртуальной выставки военной техники, рассказал о ключевой роли Советского Союза и солдат Красной Армии в победе над нацизмом и фашизмом.

Виртуальная выставка образцов военной техники использует современные технологии дополненной реальности, которые позволяют объединить онлайн видеоизображение, цифровые анимированные объекты и звуковые эффекты, максимально точно воспроизводя полный аналог «реальной» выставки на любой площадке. Скачать приложение можно на сайте.

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Мероприятие проводится в рамках Года памяти и славы и празднования 75-летия окончания Второй мировой войны.