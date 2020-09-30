Газораспределительная система региона готова к отопительному сезону

Рязанские газовики подготовили газораспределительную систему региона к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Газпром Газораспределение Рязанская область».
Специалисты проверили состояние изоляционного покрытия и герметичность оборудования. Выполнен ремонт 3402 газорегуляторных пунктов, проведено техническое обслуживание более 15 тыс. единиц запорной арматуры распределительных газопроводов.
Также произведена замена отключающих устройств, капитальный ремонт и техническое обслуживание установок электрохимической защиты. Для защиты газовых труб от коррозии проведена покраска 29,7 километров газопроводов.
В целях предупреждения и оперативной локализации и ликвидации возможных аварий на объектах газового хозяйства проведена проверка готовности аварийно-диспетчерских служб компании, а также техобслуживание и ремонт специализированного автотранспорта в количестве 476 единиц. Проверена исправность охранно-пожарных сигнализаций и систем пожаротушения, систем дымоотведения и вентиляции, теплогенераторов и систем отопления, систем электроснабжения и связи производственных баз и зданий ГРП.