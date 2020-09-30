Газораспределительная система региона готова к отопительному сезону

Рязанские газовики подготовили газораспределительную систему региона к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Газпром Газораспределение Рязанская область».

Специалисты проверили состояние изоляционного покрытия и герметичность оборудования. Выполнен ремонт 3402 газорегуляторных пунктов, проведено техническое обслуживание более 15 тыс. единиц запорной арматуры распределительных газопроводов.

Также произведена замена отключающих устройств, капитальный ремонт и техническое обслуживание установок электрохимической защиты. Для защиты газовых труб от коррозии проведена покраска 29,7 километров газопроводов.

В целях предупреждения и оперативной локализации и ликвидации возможных аварий на объектах газового хозяйства проведена проверка готовности аварийно-диспетчерских служб компании, а также техобслуживание и ремонт специализированного автотранспорта в количестве 476 единиц. Проверена исправность охранно-пожарных сигнализаций и систем пожаротушения, систем дымоотведения и вентиляции, теплогенераторов и систем отопления, систем электроснабжения и связи производственных баз и зданий ГРП.

Подготовка газового хозяйства региона к отопительному сезону проведена в полном объеме. Выполненные работы позволят снизить риск возникновения технологических нарушений и обеспечить надежное и безаварийное газоснабжение потребителей в сезон максимальных нагрузок на газораспределительную систему, – отметил заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Сергей Кормухин.