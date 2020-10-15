Два троллейбусных маршрута в Рязани отменили из-за ремонта моста

Из-за ремонта моста в центре Рязани несколько дней назад мэрия скорректировала схему движения городского транспорта. Изменения в уже скорректированный план были внесены 15 октября.

Так, троллейбусные маршруты №6 и 15 отменили. Троллейбус №8 теперь будет ходить не через улицу Маяковского, как планировалось ранее, а через улицу Дзержинского в обе стороны, уточнили в администрации.

Отметим, что движение по Астраханскому мосту в Рязани перекрыли до конца декабря. В первый же день на объездных дорогах появились большие пробки.