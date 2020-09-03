Банк России выпустит монету, посвящённую Рязанской области

7 сентября Банк России выпустит в обращение памятную монету, посвящённую Рязанской области. Она стала 48-й в серии «Российская Федерация».

Монета отчеканена из стали с латунью и никелем. На оборотной стороне монеты изображён герб региона. Номинал монеты – 10 рублей.

Тираж памятной монеты «Рязанская область» – 5 млн экземпляров.

Выпускаемые монеты являются законным средством платежа на всей территории нашей страны и обязательны к приему по номиналу, – напоминает заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Ольга Егорова.

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Нумизматы смогут дополнить этим экземпляром коллекцию монет, связанных с Рязанской областью, в которой раньше уже появились Рязанский Кремль и Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово, Касимов и Ряжск, Есенин, Павлов и Циолковский, а также РРВДКУ им. Маргелова.



