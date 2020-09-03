Банк России выпустит монету, посвящённую Рязанской области

7 сентября Банк России выпустит в обращение памятную монету, посвящённую Рязанской области. Она стала 48-й в серии «Российская Федерация».
Монета отчеканена из стали с латунью и никелем. На оборотной стороне монеты изображён герб региона. Номинал монеты – 10 рублей.
Тираж памятной монеты «Рязанская область» – 5 млн экземпляров.
Нумизматы смогут дополнить этим экземпляром коллекцию монет, связанных с Рязанской областью, в которой раньше уже появились Рязанский Кремль и Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово, Касимов и Ряжск, Есенин, Павлов и Циолковский, а также РРВДКУ им. Маргелова.