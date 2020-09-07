Рязанская область намерена сотрудничать с Угандой

Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с послом республики Уганда Джонсоном Агара Олва. Встреча состоялась в понедельник, 7 сентября, сообщает сайт регионального правительства.
Делегация из Уганды посещает Рязанскую область не в первый раз. Впервые она побывала в регионе на «Днях международного бизнеса» в 2019 году. И уже тогда иностранные гости проявили интерес к сотрудничеству.
По его словам, в Рязанской области есть предприятия, которые могут успешно взаимодействовать с Угандой. Рязанские бизнесмены уже готовятся к поездкам в эту страну.
Он отметил: отношения между Рязанью и Угандой всегда были тёплыми. Посол выразил надежду на скорейшее сотрудничество с регионом в ряде областей, в частности, в сфере промышленности.