Рязанская область намерена сотрудничать с Угандой

Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с послом республики Уганда Джонсоном Агара Олва. Встреча состоялась в понедельник, 7 сентября, сообщает сайт регионального правительства.

Делегация из Уганды посещает Рязанскую область не в первый раз. Впервые она побывала в регионе на «Днях международного бизнеса» в 2019 году. И уже тогда иностранные гости проявили интерес к сотрудничеству.

Развитие партнерских отношений с Африканскими странами для нас очень важно. Мы хотим сотрудничать в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, в области культуры, — отметил в ходе встречи Любимов.

По его словам, в Рязанской области есть предприятия, которые могут успешно взаимодействовать с Угандой. Рязанские бизнесмены уже готовятся к поездкам в эту страну.

В прошлом году в ходе первого визита делегации Республики Уганда в Рязанскую область наши бизнесмены смогли завязать прямые контакты с рядом предприятий Рязани. Мы понимаем, что имеет смысл продолжать развивать контакты между предпринимателями Рязанской области и Республики Уганда, и для этого готовы приложить все усилия, – отметил Джонсон Агара Олва.

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Он отметил: отношения между Рязанью и Угандой всегда были тёплыми. Посол выразил надежду на скорейшее сотрудничество с регионом в ряде областей, в частности, в сфере промышленности.