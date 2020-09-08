Регион направит дополнительные средства на поддержку учителей и врачей

Во вторник, 8 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседание регионального правительства. На заседании были утверждены изменения в региональные госпрограммы в связи с поступлением в область дополнительных федеральных средств.

Как сообщает сайт регионального правительства, более чем на 1 млрд увеличится финансирование программы «Социальная защита и поддержка населения». Деньги направят на жильё для ветеранов, детям, материальную поддержку соцработников. За счёт федеральных средств расширят психоневрологического интерната в Елатьме.

5,8 млн рублей решено направить на ежемесячные поддержку учителей, взявшихся за классное руководство. 156 млн – на стимулирующие выплаты медикам, работающим с ковид-больными в условиях пандемии.

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По словам губернатора, часть средств, направленных из федерального бюджета, пошли на борьбу с неблагоприятными последствиями коронавируса.

В этом году и в дальнейшем федеральные деньги, которые поступили в регион, мы обязательно будем направлять на то, чтобы сделать жизнь людей лучше, — сказал губернатор.