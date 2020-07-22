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Новости РязаниЭкономика

МП «Детское питание» получит в кредит 15 миллионов

7info7

МП «Детское питание» может получить кредит в 15 млн рублей как предприятие, наиболее пострадавшее в период пандемии коронавирусной инфекции. Вопрос о согласовании сделки был рассмотрен на заседании экономического комитета Рязанской городской Думы 22 июля.

По словам начальника управления экономического развития администрации Рязани Ирины Гончаровой, кредит будет получен под поручительство государственой корпорации развития «ВЭБ.РФ» в Сбербанке. Кредит может быть полностью или частично погашен за счет субсидий, утверждённых правительством РФ.

Средства пойдут на осуществление текущей деятельности предприятия. Кредиты на таких условиях, возможно, получат и другие муниципальные предприятия, пострадавшие в период пандемии COVID-19, отметила Гончарова.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

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