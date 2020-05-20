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Руководитель «НИТИ» попросил Любимова открыть мебельные магазины

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Руководитель бизнес-центра «НИТИ» Георгий Шерозия обратился к губернатору Рязанской области Николаю Любимову. Текст обращения размещён в паблике RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ

Шерозия попросил как можно более скорее открыть мебельные магазины в Рязани. Напомним, из-за коронавируса часть торговых точек, в том числе и мебельные магазины, была закрыта.

Шерозия отмечает, что торговля мебелью сильно пострадала из-за пандемии. Люди в первую очередь будут покупать еду, а не мебель. Чтобы вернуть привычку посещать мебельные магазины, их надо вновь открыть.

Руководитель «НИТИ» отмечает, что большинство мебельщиков платит вменённый налог, который идёт в бюджет региона. Заполняемость магазинов такая, что распространения коронавируса можно достаточно легко избежать. В частности, Шерозия предлагает ограничение в 1 покупателя на 100 квадратных метров торговой площади.

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