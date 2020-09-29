После вмешательства прокуратуры в Рязани возбудили дело о краже военных наград

Прокуратура Московского района провела проверку законности возбуждения и расследования уголовного дела, возбужденного по факту кражи имущества из квартиры на улице Великанова в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что помимо ювелирных украшений из квартиры были похищены Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 1 и 2 степени, медали «За отвагу». Юридическую оценку этому следователи не дали.

Результаты проверки были направлены в орган предварительного расследования. В результате 21 сентября было возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РФ (незаконное приобретение государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР). Следствие по делу продолжается.

Отметим, что житель Рязани в социальных сетях, на странице губернатора Рязанской области регулярно писал о том, что следствие по делу, на его взгляд, ведётся недостаточно активно.