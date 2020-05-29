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Более 48 тысяч рязанцев проголосовали за кандидатов праймериз «Единой России»

7info7
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25 мая стартовало электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». Отдать свой голос за кандидатов для последующего выдвижения в Рязанскую областную Думу можно до 31 мая на сайте pg.er.ru. На данный момент проголосовало более 48 тысяч избирателей. Среди них — представители различных возрастных категорий и сфер деятельности.

Член Ассоциации молодых предпринимателей, бизнес-тренер Дмитрий Хадиков отметил, что голосует с 18 лет.

«Я всегда активно выражаю свою жизненную позицию и считаю, что если хочешь что-то изменить или чего-то достичь, нужно начать в первую очередь с себя, необходимо действовать. Мне кажется важным самому влиять на свою жизнь. Я хочу жить в стране, которой будут управлять люди, которым доверяю», — высказал он свое мнение.

Помимо руководства сетью клиник семейной стоматологии, Дмитрий Хадиков уделяет время авторскому проекту «Марафон полезных привычек», читает лекции для российских стоматологов, увлекается бегом на марафонские дистанции и является чемпионом России по теннису.

«Избиратели, привыкшие использовать различные онлайн-сервисы, могут принять участие в процедуре праймериз в комфортных для себя условиях. Чтобы отдать свой голос за кандидатов, не надо приходить на счетные участки. Регистрация и голосование на сайте pg.er.ru занимают буквально несколько минут», — рассказал рязанец.

По мнению Дмитрия Хадикова, многое поменялось из-за пандемии коронавируса.

«Можно найти много плюсов, например, изучать иностранный язык дома, не надо тратить время на дорогу, перестраивать свой день. Находясь на рабочем месте, есть возможность выйти на связь онлайн. Если этот формат внедрят на следующих выборах, я с удовольствием проголосую с компьютера», — поделился член Ассоциации молодых предпринимателей.

Электронная регистрация как для кандидатов, так и для выборщников — это новая форма партийной работы и определенный вызов. Кандидаты активно использовали электронные форматы как для агитации, так и для вовлечения своих сторонников. Кто окажется более убедительным — покажут итоги электронного предварительного голосования, которые будут подведены 2 июня.

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