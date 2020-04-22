Подростку из Рязанской области потребуется ещё одна операция

25 марта в городе Сасово Рязанской области случилось ЧП. Подросток катался на дворовой карусели, и во время вращения его нога попала внутрь механизма. В результате 14-летнему мальчику потребовалась срочная госпитализация.
Из Сасовского ММЦ, где подростку оказали первичную медицинскую помощь, его перевели в областную детскую клиническую больницу.
Сегодня, 22 апреля, редакция газеты «Сасовская неделя» сообщила о завершении госпитализации.
В данный момент подросток находится дома и проходит реабилитацию. Однако, по словам медицинских работников, впереди ещё одна операция, — пишет «Пресса».
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