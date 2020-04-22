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Подросток из Рязанской области получил серьезную травму бедра

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В городе Сасово Рязанской области произошло ЧП. Группа в ВК «Министерства здравоохранения Рязанской области» сообщила о госпитализации подростка сначала в Сасовский ММЦ, а потом Областную детскую клиническую больницу имени Н.В. Дмитриевой.

Причиной происшествия стала уличная карусель. Нога мальчика попала в шестерёнки карусели во время движения и привела к серьёзной травме. Результатом несоблюдения правил пользования аттракционом  стал открытый перелом левого бедра со смещением и голени.

Доктор  Ксения Сахарова прокомментировала ситуацию.

— На контрольных снимках состояние костных фрагментов было неудовлетворительным. Ребенку срочно требовалась операция. Ребенок перенёс массивную кровопотерю, у него был выраженный болевой синдром. Наши специалисты провели предоперационную подготовку в течение дня, после этого мы выполнили оперативное вмешательство, — сообщила врач.

В данный момент подросток продолжает восстановительное лечение в Областной детской клинической больнице имени Н.В. Дмитриевой.

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