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Подозреваемую в убийстве и расчленении знакомой показали на видео

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Телеканал ТКР показал сюжет о расследовании убийства в Скопине.

Напомним, в субботу, 25 апреля, на одной из улиц города были найдены части тела женщины. По подозрению в убийстве задержана знакомая 58-летней погибшей. По версии следствия, вечером 12 апреля она зарезала пенсионерку, а затем расчленила труп.

Следователи считают, что 35-летняя задержанная приревновала пожилую знакомую к своему сожителю. Это и стало причиной ссоры, закончившейся убийством. 

Подробности произошедшего можно узнать здесь. 

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