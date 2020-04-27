Подозреваемую в убийстве и расчленении знакомой показали на видео

Телеканал ТКР показал сюжет о расследовании убийства в Скопине.
Напомним, в субботу, 25 апреля, на одной из улиц города были найдены части тела женщины. По подозрению в убийстве задержана знакомая 58-летней погибшей. По версии следствия, вечером 12 апреля она зарезала пенсионерку, а затем расчленила труп.
Следователи считают, что 35-летняя задержанная приревновала пожилую знакомую к своему сожителю. Это и стало причиной ссоры, закончившейся убийством.
Подробности произошедшего можно узнать здесь.
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