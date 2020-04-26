В Рязанской области женщина расчленила знакомую. Что известно на данный момент

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В воскресенье, 26 апреля, появилась информация о задержании в Скопине. 35-летняя женщина подозревается в убийстве своей знакомой. Решается вопрос о помещении её под стражу.

По версии следствия, убийство было совершено вечером 12 апреля. Женщины сначала вместе выпивали, затем случилась ссора на почве ревности. В ходе конфликта 35-летняя подозреваемая нанесла сопернице несколько ударов ножом. От полученных травм 58-летняя пострадавшая скончалась.

После этого, опять же по версии следствия, подозреваемая расчленила труп. Части тела она разложила по полиэтиленовым пакетам. Затем что-то отнесла в мусорный контейнер во дворе, что-то оставила на берегу реки Вёрда.

Ранее появилась информация о том, что голову убитой правоохранители обнаружили на балконе квартиры. Но в пресс-релизе Следственного комитета об этом не сообщалось.

Следователи считают, что убийство было совершено в квартире сожителя подозреваемой. Сейчас его самого проверяют на причастность к произошедшему, но пока о результатах не сообщается.

Интересна и личность подозреваемой. Она – уроженка Милославского района. Ранее неоднократно судима. Последний срок отбывала за кражу.

В настоящее время следственные действия по делу продолжаются.