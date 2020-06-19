Почти половина рязанцев оценивает своё здоровье как хорошее и очень хорошее

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В преддверии Дня медработника, который отмечается в России в 3-е воскресенье июня, Рязаньстат сообщил данные о рязанской медицине.

В Рязанской области работает 45 больниц, 196 амбулаторно-поликлинических организаций, 96 детских поликлиник, 83 медучреждения для женщин и 510 фельдшерско-акушерских пунктов. В них трудится 5837 врачей и 12289 сотрудников среднего медперсонала (данные 2019 года).

Увеличение продолжительности здоровой жизни – приоритет сегодняшнего дня. Так, по данным Выборочного наблюдения состояния здоровья населения 2019 года, жители Рязанской области считают, что на протяжении 58,4 лет человек полностью здоров, причём, половина рязанцев оценивает состояние своего здоровья как хорошее (43,4%) и очень хорошее (6,2%)

В нашей области отмечается тенденция снижения смертности населения – на 3,1% в январе-апреле 2020 относительно января-апреля 2019 года.

Ожидаемая продолжительность жизни в регионе – 73,2 года. Всё это – составные части национальной стратегии здравоохранения, основные задачи которой: снижение младенческой смертности – в Рязанской области она снизилась на 28,6% в январе-апреле текущего года относительно аналогичного периода прошлого года, а также снижение смертности от онкологии и увеличение охвата населения профилактическими осмотрами, для чего необходимо развивать региональную инфраструктуру.

В рамках реализации программы «Борьба с онкозаболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в 3 регионах страны, в том числе, и в Рязани, идет строительство онкоцентров. В Рязани здание на 250 коек будет построено к концу 2022 на месте старого онкоцентра на улице Халтурина, в котором разместят 10 операционных и поликлинику из расчета приема 180 чел в день.