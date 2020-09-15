Опубликовано видео задержания касимовского депутата Сучкова

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания депутата Касимовской городской Думы Александра Сучкова.

Напомним, уголовное дело в отношении Сучкова возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Его расследованием занимается Следственный комитет в содействии с УФСБ России по Рязанской области. Депутата обвиняют в хищении почти 10 миллионов рублей.

На видео можно услышать, что следователь говорит задержанному, что так как тот является депутатом, уголовное дело в отношении него возбудил руководитель следственного управления.