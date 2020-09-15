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Новости РязаниПроисшествияТоп новость

Опубликовано видео задержания касимовского депутата Сучкова

7info

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания депутата Касимовской городской Думы Александра Сучкова. 

Напомним, уголовное дело в отношении Сучкова возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Его расследованием занимается Следственный комитет в содействии с УФСБ России по Рязанской области. Депутата обвиняют в хищении почти 10 миллионов рублей. 

На видео можно услышать, что следователь говорит задержанному, что так как тот является депутатом, уголовное дело в отношении него возбудил руководитель следственного управления. 

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