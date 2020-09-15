Касимовского депутата Сучкова подозревают в растрате денежных средств

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области сообщила подробности уголовного дела в отношении касимовского предпринимателя и депутата гордумы Александра Сучкова.

По данным СК, уголовное дело в отношении него возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Основанием для этого послужили материалы поступившие из УФСБ России по Рязанской области и прокуратуры.

По версии следствия, преступление было совершено в мае – июне 2020 года. Сучков, исполнявший обязанности директора муниципального предприятия, из его средств оплатил долг другого предприятия, которое было должником у организации, где одним из учредителей является супруга подозреваемого. Ему вменяют хищение около 10 млн. рублей.

По данным «Новой газеты», Сучков оплатил долги МП «Водоканал г.Касимова».

Сейчас расследованием уголовного дела занимаются Следственный комитет и ФСБ. По ходатайству следователя подозреваемый взят под стражу.