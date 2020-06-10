Оперативная информация о распространении коронавируса в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о распространении коронавируса в регионе.

По состоянию на 08.30 среды, 10 июня, в Рязани и области зарегистрировано 4164 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии известно о 10 967 гражданах, которые могли заразиться COVID-19. Они либо вернулись из-за границы, либо контактировали с заболевшими и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение из них уже прошёл 9241 человек. Все здоровы. Сейчас на контроле у врачей находятся 1726 человек.