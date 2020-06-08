Официальный комментарий по поводу гибели солдата-срочника в Рязани

По факту гибели-солдата срочника в Рязани командование Рязанского гарнизона проводит проверку совместно с правоохранительными органами.
Как сообщили РИА «7 новостей» представители Минобороны, по предварительным данным, военнослужащий грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием.
Напомним, солдат-срочник, военнослужащий ВДВ, погиб днём в понедельник, 8 июня. Пуля от автомата Калашникова попала ему в подбородок. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи диагностировали смерть солдата.
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