Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 8 сентября в регионе зарегистрировано 7 тыс 431 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 3851 (+17), Касимов – 185 (+2), Сасово – 174, Скопин – 170, Рыбное – 194, Михайлов – 82, Ряжск – 215, Спасск – 37, Шацк – 39, Клепики – 29, Кораблино – 48, Новомичуринск – 153.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 51;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 40;
Кадомский район – 6;
Касимовский район – 124;
Клепиковский район – 124;
Кораблинский район – 31;
Милославский район – 37;
Михайловский район – 117;
Пителинский район – 7;
Пронский район – 49;
Путятинский район – 12;
Рыбновский район – 131;
Ряжский район – 38 (+1);
Рязанский район – 342 (+3);
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 62 (+1);
Сасовский район – 48;
Скопинский район – 126;
Спасский район – 108 (+1);
Старожиловский район – 40;
Ухоловский район – 12;
Чучковский район – 30;
Шацкий район – 48;
Шиловский район – 140.