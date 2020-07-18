Обновлена информация о корнавирусе в Рязанской области

Оперативная группа Правительства Рязанской области сообщила новые данные о заболевании коронавирусной инфекцией в регионе.

По состоянию на 11 часов 18 июля в Рязанской области выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом.

За время начала пандемии в Рязанской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 5883 человек.

38 тестов с положительным результатом на COVID-19 находятся в региональном Минздраве на подтверждении.

Суммарно число заражённых составляет 5921 человек.