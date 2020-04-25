Обновилась информация о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заболевших коронавирусом.
По состоянию на 12 часов субботы, 25 апреля, в регионе зарегистрировано 539 случаев заражения COVID-19, ещё 63 человека считаются условно заражёнными.
Самая многочисленная группа заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Таких 217 человек, плюс 22 условно заражённых. Число заболевших детей увеличилось до 50, плюс 3 условно заражённых. Самым маленьким из них всего по 9 месяцев.
По остальным возрастам ситуация такая:
от 46 до 64 лет – 194 + 19;
от 65 до 80 лет – 63 + 17;
старше 80 лет – 15 + 2.
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