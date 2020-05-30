Новые данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новую информацию о распространении коронавируса в регионе.
По состоянию на 08.30 субботы, 30 мая, в Рязанской области зарегистрировано 3358 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё 74 человека сдали положительные тесты на COVID-19. Их анализы отправлены на проверку в Роспотребнадзор.
Оперативной группе известно о 9744 гражданах, которые вернулись из-за границы, контактировали с заражёнными либо подозрительными на заражение. Из них сейчас под наблюдением врачей находятся 2114 человек. 7630 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.
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