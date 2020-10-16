Новая иллюминация украсила Верхний городской парк

В Верхнем городском парке зажгли новую иллюминацию. Прожекторы начали работать 15 октября, сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Рядом с детской площадкой приборы транслируют детские сюжеты. Около памятника Есенину – строки из его стихотворений. Новая иллюминация будет работать в парке ежедневно. Включать её будут вместе с осветительными приборами.

В мэрии отметили: прожекторы установлены в рамках второго этапа благоустройства парка. На следующем этапе там появятся урны. Принимать работы в парке будут депутаты и представители общественности.