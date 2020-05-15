Николай Любимов рассказал о выплатах медикам, борющимся с COVID-19

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о выплатах медикам, которые работают с больными коронавирусом. Пост он разместил у себя на странице в ВК.

«Мы обязаны поддержать тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом. Не только словом, но и делом. На сегодняшний день все рязанские медики, оказывающие помощь пациентам COVID-19, получили дополнительные выплаты из федерального бюджета.

Более 35,6 млн рублей направлены почти 3 тысячам человек – врачам, среднему медперсоналу стационаров, амбулаторного звена, фельдшерам и водителям скорой помощи. Выплаты рассчитывались за фактически отработанное время по специальной методике и с участием представителей профсоюза. Максимальная выплата врачам составила 108,9 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 61,5 тысяч рублей, фельдшерам скорой помощи – 36,5 тысяч рублей.

Параллельно с федеральной поддержкой мы организовали выплаты медикам из регионального бюджета – 28,7 млн рублей выделили из резервного фонда. Эту работу обязательно продолжим – будем исходить из поручений Президента и всех наших возможностей.

Друзья, вы также можете внести вклад в общее дело и поддержать наших врачей. Для этого, пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности и просто оставайтесь дома».