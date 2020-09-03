Названа средняя зарплата бухгалтера

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в августе 2020 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Бухгалтер» в Рязани.

Наиболее востребованы на рынке труда бухгалтеры с высшим образованием и стажем работы от 2 лет. Конкурентными преимуществами обладают соискатели, имеющие сертификат профессионального бухгалтера и опыт ведения бухгалтерии в полном объеме. Зарплатный максимум для бухгалтера в ритейле составляет 90 тыс. руб. в Москве, 75 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, 52 тыс. руб. в Рязани.

Должностные обязанности бухгалтера

ведение одного или нескольких участков бухгалтерского учета;

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работа с первичной документацией;

проведение актов сверок;

составление бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности;

сдача отчетности в налоговые органы и фонды;

выдача справок сотрудникам;

подготовка бухгалтерских документов для сдачи в архив;

подготовка отчетности для руководства компании.

Требования работодателей

Среднерыночный размер оплаты труда Бухгалтера в Рязани составляет 35 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.

Самый низкий оклад в диапазоне 23 000 – 26 000 рублей в месяц получают бухгалтеры, которые имеют среднее профессиональное образование (экономическое/финансовое) и опыт работы не менее полугода. Также кандидат должен быть уверенным пользователем Excel, «1С», бухгалтерских программ, справочно-правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс». Также важным фактором является знание основ бухгалтерского и налогового учета и первичной бухгалтерии.

Опыт работы бухгалтером от 1 года уже позволяет рассчитывать на зарплату в пределах 26 000 – 30 000 рублей.

К соискателю, претендующему на оклад 30 000 – 42 000 рублей предъявляются следующие требования: высшее образование (экономическое/финансовое), знание систем сдачи электронной отчетности и опыт работы на одном/нескольких участках бухгалтерского учета от 2 лет. Также возможные ожидания — опыт работы в ритейле, знание валютного законодательства.

Максимальный диапазон зарплат для данного региона в пределах 42 000 – 52 000 рублей предполагает наличие у кандидата следующих качеств: опыт ведения нескольких участков бухгалтерского учета, опыт работы бухгалтером/старшим бухгалтером от 3 лет.

Возможные пожелания для подходящего специалиста: знание английского языка на разговорном или свободном уровне, опыт ведения бухгалтерского учета в полном объеме, наличие аттестата профессионального бухгалтера.

Портрет соискателя

Средний возраст соискателя на должность «Бухгалтер» составляет 40 лет, в 97% случаев соискателями являются женщины. Высшее образование имеют 84% из них. В 55% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы. Лишь 10% соискателей готово к переезду. Также работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте – в среднем он составляет 4,2 года.