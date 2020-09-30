Назван рязанский вуз, за поступление в который пытались дать взятку 800 тыс рублей

Житель Московской области пытался дать взятку в 800 тыс рублей, чтобы его дочь поступила в Сасовское лётное училище. Об этом, со ссылкой на собственный источник, сообщает «МК в Рязани».

Напомним, ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел. Жителя Московской области подозревают в покушении на дачу взятки в крупном размере (по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Также фигурантами уголовного дела стали двое жителей Рязани. Их подозревают в посредничестве во взяточничестве (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).