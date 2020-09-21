Во вторник, 22 сентября, на пяти улицах Рязани отключат электричество. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что причина отключения – работы на воздушной линии. Их будет проводить МУП «РГРЭС».

Света не будет с 09.00 до 16.00 в домах с 1 по 17, с 42 по 66 на улице Школьной; в домах с 1 по 18, №20, с 22 по 28, №54, с 64 по 80, №82 на улице Полевой. Кроме того, электричество отключат в домах с 1 по 34, с 36 по 44 на улице Садовой, в домах с 1 по 68 на улице Весенней и в доме №149 на улице Чапаева.