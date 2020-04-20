На пожаре в Ряжске погибла пожилая женщина

Во время пожара в городе Ряжске погибла 86-летняя женщина. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».
ЧП в Луговом переулке случилось в субботу, 18 апреля, около 9 часов. О пожаре в МЧС сообщила местная жительница. В жилом доме загорелась кухня, затем огонь перекинулся на террасу.
Пожарные оперативно потушили пламя, а на кухне обнаружили труп хозяйки. По одной из версий, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём при использовании лампады.
По факту происшествия проводится проверка.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram