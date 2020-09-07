На нескольких улицах Рязани отключили воду из-за аварии

В понедельник, 7 сентября, на нескольких улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии уточняется, что причина отключения – аварийно-восстановительные работы.

Воды в домах рязанцев не будет до 17 часов.

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Без воды остались временно остались жильцы домов №№5, 5А, 7, 9, 11, 13/3, 9А, 15, 17/4, 19/5, 21, 6, 8, 12/5, 14, 18/7, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 24, 26, 28 на улице Соколовской; дома №5/4 на улице Связи и домов №№14/10, 16, 16А, 18А (д/сад №105) на улице Прудной.

Кроме того, воду отключили в детском саду №70 на улице Юннатов и в Детской школе искусств №1 на улице Горького.