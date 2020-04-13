«Мармакс» анонсировал каталог квартир по специальным ценам

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«Мармакс» анонсировал на своем официальном сайте каталог квартир, на которые действуют специальные цены при оформлении покупки до 30 апреля 2020 года.

В каталоге собраны самые востребованные планировочные решения комплексов бизнес-класса в центре Рязани:

— «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

— «Наследие Современности»

Вы можете инвестировать в будущее, не выходя их дома. Опыт наших клиентов доказывает, что квартиры от «Мармакс» вырастают в цене почти в 2 раза, — прокомментировали представители компании. — Выберите подходящее планировочное решение в одном из комплексов и позвоните по телефону 500-005. Наши менеджеры в режиме онлайн проведут детальную презентацию выбранной квартиры, расскажут про предчистовую отделку, инженерные системы и про покупку квартиры в режиме Онлайн.

В каждой квартире девелопером предусмотрены индивидуальное отопление и теплый пол, качественные окна и двери, система «Умный дом» и пожарная сигнализация. Также компания делает качественную стяжку пола, шумоизоляцию стен и пола, разводку электросетей по вашему дизайн-проекту.

Подробнее о комплексах и планировочных решениях вы можете узнать по тел. 500-005.





