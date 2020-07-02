Стала известна дата прощания с Алексеем Широковым

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На 57-м году ушел из жизни первый заместитель генерального директора АО «Рязанский Радиозавод» Широков Алексей Сергеевич.

Его жизнь трагически оборвалась в результате автомобильной аварии 30 июня 2020 года.

Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим человеком. Коллеги рассказали РИА «7 новостей» об Алексее Широкове.

Вся жизнь Широкова Алексея Сергеевича – яркий пример беззаветного служения избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям. Его активность, предприимчивость и целеустремлённость были примером для каждого, кто его знал.

Широков Алексей Сергеевич родился в Рязани 22 октября 1963 года. Учился в 36 школе. В 1986 году окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности «Многоканальная электросвязь». В том же году был принят на Рязанский радиозавод инженером-конструктором.

В 1993 году Алексея Сергеевича Широкова назначили начальником отдела внешней комплектации, в 1995 году он занял пост заместителя генерального директора по коммерческим вопросам. С 1999 года Алексей Сергеевич Широкова бессменно трудился на должности исполнительного директора, а в дальнейшем стал первым заместителем генерального директора предприятия.

Благодаря своему опыту, знаниям, высоким морально-этическим качествам Алексей Сергеевич Широков пользовался у коллег и партнеров заслуженным авторитетом и уважением. Его знали все работники завода.

Более 30 лет он проработал на предприятии. Именно здесь в полной мере проявились его организаторские способности.

За годы его трудовой деятельности, при его непосредственном участии произошли значительные изменения на предприятии. Широков А.С. активно поддерживал обновление технологического парка оборудования, использование современных технологий и нововведений в производстве для повышения конкурентоспособности продукции и завоевания новых рынков сбыта. Он решал любые задачи, связанные с изготовлением и освоением новых видов продукции высокого качества как для нужд Министерства обороны РФ, экспортных поставок, так и гражданского назначения.

Его умение найти к каждому свой подход, заинтересовать специалистов своей идеей и вместе с коллективом решать любые сложные задачи снискали ему непререкаемый авторитет среди всех сотрудников предприятия. Он никогда не перекладывал ответственность на других, сам брался решать самые сложные проблемы, не считаясь ни со временем, ни с большой нагрузкой.

Не стало замечательного светлого человека, достойного семьянина, воспитавшего дочь и внуков, любящего мужа и сына, надежного друга, талантливого и уважаемого руководителя. Память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

Коллеги Алексея Сергеевича Широкова глубоко скорбят по поводу его трагической кончины и приносят свои соболезнования его родным и близким.

Церемония прощания с Широковым Алексеем Сергеевичем состоится 3 июля 2020 года в 10.00 часов в спортзале АО «Рязанский Радиозавод» (ул. Новая, д.88).